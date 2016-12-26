نهاية غامضة لمربي ثعابين بريطاني.. ما السبب!

العربية.نت – عماد البليك

عثر على أحد مربي #ثعابين البايثون الأليفة ميتاً في بيته، وذلك في المكان نفسه الذي تشاركه فيه هذه #الحيوانات ، وحيث كان على الأرض بلا حراك وأحد الثعابين بجواره.

ويجري التحقيق لمعرفة سبب وفاة دان براندون (31 سنة)، وهل كانت تلك الثعابين العملاقة غير #السامة التي تشاركه السكن وراء موته؟!

ويرجع وضع أصابع الاتهام على الثعابين أن وفاة براندون أرجعت إلى الاختناق، وهي الطريقة نفسها التي تمارسها هذه الثعابين للانتقام من أعدائها الذين تلتف بهم حتى تقضي عليهم.

واشتهر دان براندون بين عشاق الثعابين الذين طالما نشروا صوره على الإنترنت والسوشيال ميديا وهو يحتفل مع “أصدقائه”.

وقد عثر عليه ميتاً في منزله المقدر سعره بـ 580 ألف جنيه إسترليني في هامبشير بإنجلترا يوم 25 أغسطس الماضي، ولم يكشف عن ذلك إلا مؤخراً.

وعلى الرغم من أن ثعابين #البايثون كانت المسؤولة عن وفاة العديد من البشر حول العالم إلا أنه لم يسجل إن كانت سبباً في أي حالة وفاة في بريطانيا، بحسب صحيفة “ميرور”.

وقال متحدث باسم مكتب شهود باسينغستوك في افتتاح التحقيق الاثنين الماضي: “لقد أصبح معروفا أن سبب #الوفاةهو الاختناق”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الثعابين متورطة، قال المتحدث: “إن هذه الحقيقة لم تحدد بعد، وسوف يكشف عنها في الجلسة الكاملة في نوفمبر المقبل”.

وقال متحدث باسم شرطة هامبشاير في وقت سابق: “لقد تم استدعاؤنا إلى مكان الحادثة، واتضح أن رجلاً قد أصيب بجروح خطيرة وتوفي في منزله. ولكن لا يوجد ما يشير إلى الآن إلى حالة اشتباه في هذه المرحلة”.

ورفضت والدة دان التعليق على موته، في حين أنشأ العديد من الأصدقاء والمحبين له صفحة للعزاء، وقد كتب في البروفايل أنهم صدموا لما حصل.