هاتف فاخر ثمنه 1600 دولار

دبي – البوابة العربية للأخبار التقنية

تأمل شركة Turing Robotic Industries أو TRI أن تترك بصمة في عالم الأجهزة المحمولة من خلال هاتفها الذكي المسمى ” #أباسيوناتو ” The Appassionato، وهي كلمة تعني “متحمس” باللغة الإيطالية، والذي يعتبر أحدث أجهزة الشركة الواقع مقرها في #لوس_انجلوس الأميركية، وتعمل في مجال تصميم وبناء الهواتف في مصنع سابق لشركة #نوكيا في #فنلندا .

ويبلغ سعر هاتف The Appassionato حوالي 1600 دولار، وهو مرتبط بخدمة concierge الراقية، وهي الخدمة التي تساعد المستخدمين في الفنادق أو المنتجعات على أداء مهام مختلفة مثل حجز المطعم وحجز الفنادق وترتيب الخدمات والتوصية بالأماكن المهمة وخدمات الحجز، والتي يشرف عليها مساعد رقمي يدعى Sir Alan.

وتعرف الشركة أنه ليس من السهل عليها في الوقت الحالي الوقوف في وجه شركات مثل #آبل و #سامسونغللإلكترونيات في سوق الهواتف الذكية، حيث إن هذا السوق مليء بالهواتف عالية الأداء والتي تعمل بشكل جيد وبتصاميم مختلفة.

وعملت TRI على تصميم الهاتف من خلال المعدن السائل، ويتميز بشاشة من قياس 5.5 إنش من نوع أمولد، ويعمل بواسطة نسخة مخصصة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد، ويمتلك في الجهة الخلفية تصميماً على شكل ريش طيور يتغير لونها اعتماداً على ظروف الإضاءة المختلفة.

ويرى سيل تشاو Syl Chao الرئيس التنفيذي للشركة أن خدمة concierge تعتبر عامل جذب رئيسي للهاتف، وذلك على الرغم من أناقة تصميم الهاتف وميزاته العتادية، ويضيف الرئيس التنفيذي أن المساعد الصوتي المرتبط بالخدمة المسمى Sir Alan جيد جداً من حيث إمكانية حجز مواعيد السفر والحجز في المطاعم وشراء تذاكر الحفل.

خدمات مرتفعة الثمن

ويستعمل المساعد الذكي تقنيات الذكاء الصناعي للتنبؤ بما يريده المستخدم ومتى يريد ذلك، ويمكن للمشترين القادرين على دفع مبلغ ألف دولار للاشتراك لمدة عامين في الخدمة الحصول على هاتف The Appassionato مجاناً، حيث تعتبر شركة TRI أحدث شركة تحاول بيع هواتف ذكية فاخرة.

وكانت شركة #فيرتو Vertu، التي تأسست من قبل نوكيا في عام 1998، قد اشتهرت ببيعها الهواتف الذكية الفاخرة مع جلد وحواف مغطاة بالألماس بحيث قد يصل سعر الهاتف الواحد إلى 47 ألف دولار، وقد أعلنت الشركة في الشهر الماضي إنهاء أعمالها وتوقفها وإغلاقها بسبب تدني المبيعات.

كما تعمل شركة غريسو Gresso السويسرية على تصنيع هواتف ذكية فاخرة يتراوح سعر الهاتف بين 3000 و9500 دولار، وبدأت الشركة مؤخراً ببيع نسخة من التيتانيوم من هاتف نوكيا 3300 مقابل مبلغ 3500 دولار، وشكل الهاتف مصدر جذب تبعاً لكونه نوكيا 3300 وصنعت منه الشركة السويسرية 3300 قطعة فقط.

وتهدف شركة TRI إلى بيع مليون هاتف The Appassionato، ورغم أنه رقم ضئيل بالمقارنة مع ملايين الهواتف التي تباع كل عام من قبل شركة آبل وسامسونج، إلا أن هذا الرقم سيكون بمثابة دفعة كبيرة جداً للشركة وعلامتها التجارية.

واستناداً إلى البيان الصحفي للشركة فإن The Appassionato يعمل بواسطة معالج Snapdragon 820 رباعي الأنوية من شركة كوالكوم، مع شريحة الرسوميات Adreno 530، وقد أجلت الشركة إطلاق الهاتف لعدة أشهر، إلا أنها أطلقته أخيراً في العام الماضي، ولكنه يعمل عبر نظام تشغيل غير معروف كثيراً يدعى Sailfish، وتصف الشركة هاتفها بأنه آمن ومتين.