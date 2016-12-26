(هدف) يتحمل عن المنشآت التي تحقق نمواً في التوطين 20% من الأجر الشهري للمواطنة و15% للمواطن

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه وفقاً لآلية برنامج دعم نمو توطين المنشآت، فإن (هدف) يتحمل نيابة عن منشآت قطاع الخاص، التي تحقق نمواً في التوطين ما يعادل 20% من الأجر الشهري للمواطنة، و15% للمواطن.وأفد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، بأن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص بشكل آلي ومتاح للمنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية كافة.

وقال أبا الخيل: إنه يتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 31 /7 / 2017م، في المنشأة ولفترة العامين القادمين، مشيراً إلى أن الدعم يدفع وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج ابتداءً من أكتوبر الجاري لمن تم توظيفهم سواءً سبق دعمه من (هدف) أم لم يدعم بعد.

وأضاف أن الدعم الموجه للمنشآت يأتي بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل, مفيداً أن عدد المنشآت التي اشتركت في برنامج دعم نمو توطين المنشآت في اليوم الأول وصل إلى 1400 منشأة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن برنامج دعم نمو توطين المنشآت يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.