هذا الجين يسبب ضعف الإبصار لدى الشباب..

العربية.نت – جمال نازي

إن فقدان الرؤية أو #ضعف_البصر تدريجيا كلما تقدم بك السن هو أمر طبيعي. ولكن هناك أشخاص يفقدون الإبصار في منتصف العمر وهذا الأمر غير عادي على الإطلاق.

وهناك اعتقاد أن هذه الظاهرة أخذت في الارتفاع في السنوات القليلة الماضية، وفقا لموقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية.

إن الجزء الأكثر إثارة للقلق هو أن غالبية الناس لا تزال لا تعرف ما هو بالضبط سبب هذه الحالة.

إلا أن فريقا من #العلماء بجامعة إدنبره نجح مؤخرا في اكتشاف #الجين الذي يتسبب في هذه المشكلة.

يقول دكتور رولي ميغاو، رئيس فريق الباحثين، إن الجين المسمى RPGR يضر خلايا العين عن طريق تدهور تدريجي في شبكية العين، ويؤدي إلى فقدان البصر بين الناس في منتصف العمر.

تم تقديم البحث في مطلع الشهر الجاري إلى مؤتمر تطور وتدهور العيون في إدنبره، وتم نشره في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز Nature Communications”.

ولتفادي مشكلة الفقد التدريجي للبصر، ينصح خبراء التغذية بعدة أطعمة ثبت أنها مفيدة جداً للنظر، ومنها:

الجزر

يحتوي الجزر على بيتا كاروتين والمعروف عنه أنه مضاد للأكسدة. يساعد إضافة الجزر إلى النظام الغذائي اليومي، سواء مطبوخا أو غير مطبوخ، في منع الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

البروكلي

يساعد البروكلي، الغني بفيتامين “A” ومضادات الأكسدة، على منع أي فقدان البصر. يمكن تناول البروكلي مطبوخا على البخار أو بدون طهي في سلطة.

السبانخ

إن جميع الخضروات الورقية جيدة للعيون. تحتوي السبانخ على الـ”لوتين” و”زياكسانثين” اللذان يمنعان تلف الخلايا. كما يساعد الـ”لوتين” أيضا في جعل عضلات العين أقوى ويمنع أي نوع من التهابات العين.

المكسرات

إن تناول المكسرات، مثل اللوز والمشمش المجفف والكاجو، الغنية بفيتامين “E”، بشكل يومي، يساعد على منع الإصابة بالكتاراكت (المياه البيضاء) أو تدهور عضلة العين أو فقدان البصر.