هذا اليوم في التاريخ

صحيفة الجزيرة:

1790 – تسجيل أول براءة اختراع في الولايات المتحدة للمخترع صموئيل هوبكنز لعملية البوتاس.

1914 – ألمانيا تعلن الحرب على روسيا أثناء الحرب العالمية الأولى.

1913 – دول البلقان توقِّع هدنة في بوخارست.

1947 – إعلان انتهاء عصبة الأمم.

1954 – رئيس وزراء فرنسا بيير منديس فرانس يعلن في قرطاج استعداد بلاده لمنح تونس استقلالها الداخلي.

1958 – انتخاب قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

1964 – التقاط أول صورة مقربة للأرض من على سطح القمر، بثتها سفينة الفضاء الأمريكية «رينجر-7».

1990 – انعقاد المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية لأول مرة في القاهرة منذ إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.

1991 – الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يوقعان اتفاقًا تاريخيًّا لخفض عدد الرؤوس النووية إلى نحو الثلث.