هذا اليوم في التاريخ
صحيفة الجزيرة:
1914 – ألمانيا تجتاح دوقية لوكسمبورغ وتوجه إنذارًا لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.
1934 – أدولف هتلر يصبح قائدًا لألمانيا.
1940 – حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكمًا غيابيًا بالإعدام على الجنرال شارل ديغول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1945 – ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية.
1956 – البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس وانضمت بذلك إلى المملكة المتحدة وإسرائيل.
1984 – الصين والمملكة المتحدة تتفقان على عودة مستعمرة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997 .
1992 – إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا وذلك بعد انفصالها عن يوغوسلافيا.