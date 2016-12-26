هذا اليوم في التاريخ

صحيفة الجزيرة:

1914 – ألمانيا تجتاح دوقية لوكسمبورغ وتوجه إنذارًا لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.

1934 – أدولف هتلر يصبح قائدًا لألمانيا.

1940 – حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكمًا غيابيًا بالإعدام على الجنرال شارل ديغول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945 – ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية.

1956 – البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس وانضمت بذلك إلى المملكة المتحدة وإسرائيل.

1984 – الصين والمملكة المتحدة تتفقان على عودة مستعمرة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997 .

1992 – إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا وذلك بعد انفصالها عن يوغوسلافيا.