هذا اليوم في التاريخ

صحيفة الجزيرة:

1786 – وصول الرحالة «جان بالما» إلى قمة جبال الألب.

1940 – بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف احتلالها.

1945 – الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية.

1955 – عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية.

1964 – الطائرات التركية تغير على جزيرة قبرص التي تضم أقلية مسلمة من أصل تركي.

1966 – تأميم قطاع المناجم في الجزائر من الشركات الأجنبية وذلك بعد 4 سنوات من الاستقلال.

1974 – الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن عن استقالته من منصبه في أعقاب فضيحة ووترغيت.

1983 – فرار 30 معتقلًا من معتقل أنصار.

1984 – مسلحان من حركة مجاهدي خلق الإيرانية يختطفان طائرة حجاج إلى روما حيث سلما نفسيهما.

1985 – مقتل وجرح 17 أمريكيًا في انفجار سيارة ملغومة في «قاعدة رين مين» في فرانكفورت.