هذا اليوم في التاريخ
صحيفة الجزيرة:
1492 – كريستوفر كولومبوس يبحر من لا غوميرا التابعة لجزر الكناري، لعبور المحيط الأطلسي للمرة الأولى.
1543 – القوات البحرية العثمانية والفرنسية تنجح في الاستيلاء على ميناء نيس الفرنسي وتحريره من قبضة ملك الفرنجة شارلمان خصم الملك فرانسوا الأول حليف الدولة العثمانية.
1885 – توحيد بلغاريا وذلك بعد أن اتحدت معها الروملي الشرقية.
1898 – تتويج الملكة فيلهامينا ملكة هولندا على العرش رسميًا وذلك بعد وصولها للسن القانوني.
1901 – الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يتعرض لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته في 14 سبتمبر.
1924 – الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في روما من جانب مجموعة من الشيوعيين الذين تحركوا لوقف محاولته القضاء على الشيوعية في إيطاليا.
1939 – جنوب إفريقيا تعلن الحرب على ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.
1965 – الهند تغزو باكستان وتقصف مدينة لاهور.