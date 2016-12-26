هذا اليوم في التاريخ

صحيفة الجزيرة:

1492 – كريستوفر كولومبوس يبحر من لا غوميرا التابعة لجزر الكناري، لعبور المحيط الأطلسي للمرة الأولى.

1543 – القوات البحرية العثمانية والفرنسية تنجح في الاستيلاء على ميناء نيس الفرنسي وتحريره من قبضة ملك الفرنجة شارلمان خصم الملك فرانسوا الأول حليف الدولة العثمانية.

1885 – توحيد بلغاريا وذلك بعد أن اتحدت معها الروملي الشرقية.

1898 – تتويج الملكة فيلهامينا ملكة هولندا على العرش رسميًا وذلك بعد وصولها للسن القانوني.

1901 – الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يتعرض لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته في 14 سبتمبر.

1924 – الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في روما من جانب مجموعة من الشيوعيين الذين تحركوا لوقف محاولته القضاء على الشيوعية في إيطاليا.

1939 – جنوب إفريقيا تعلن الحرب على ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.

1965 – الهند تغزو باكستان وتقصف مدينة لاهور.