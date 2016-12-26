هذا اليوم في التاريخ
صحيفة الجزيرة:
1799 – الفرنسيون ينتصرون على الروس في زيورخ بسويسرا.
1955 – تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي.
1959 – اغتيال رئيس وزراء سيلان سلومون باندرانيكا.
1962 – الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية.
1973 – عودة مركبة الفضاء الأمريكية سكاي لاب بروادها الثلاثة بعد دورانها حول كوكب الأرض لمدة 59 يومًا.
1984 – بدء انسحاب القوات الليبية والفرنسية من تشاد وفق اتفاقية وقعت بين البلدين.
1987 – قائد قوات الجيش في فيجي العقيد ستيفيني رابوكا يقود انقلاب عسكري ويستولي على السلطة.
1998 – الطيار البريطاني أندي غرين يسجل في «صحراء نيفادا» الأمريكية رقمًا قياسيًا في قيادة السيارة وهو 1142 كم/ساعة.