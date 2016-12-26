هذا اليوم في التاريخ
صحيفة الجزيرة:
1797 – أول محاولة ناجحة للقفز بالمظلة قام بها ‹أندري جاك غارنوران› مستعينًا بمنطاد هوائي.
1859 – بدأ التدخل الإسباني في المغرب.
1873 – عقد تحالف بين الإمبراطوريات الألمانية والروسية والنمساوية المجرية.
1907 – الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني المصري برئاسة مصطفى كامل.
1940 – إيطاليا تعلن الحرب على اليونان في الحرب العالمية الثانية.
1956 – اختطاف طائرة مغربية كانت تقل زعماء الثورة الجزائرية وهم أحمد بن بلة وخمسة من رفاقه.
1964 – الأديب الفرنسي جان بول سارتر يرفض استلام جائزة نوبل في الأدب.
1989 – النواب اللبنانيون يصادقون على اتفاق الطائف.