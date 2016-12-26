هذا اليوم في التاريخ

صحيفة الجزيرة: 1797 – أول محاولة ناجحة للقفز بالمظلة قام بها ‹أندري جاك غارنوران› مستعينًا بمنطاد هوائي. 1859 – بدأ التدخل الإسباني في المغرب. 1873 – عقد تحالف بين الإمبراطوريات الألمانية والروسية والنمساوية المجرية. 1907 – الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني المصري برئاسة مصطفى كامل. 1940 – إيطاليا تعلن الحرب على اليونان في الحرب العالمية الثانية. 1956 – اختطاف طائرة مغربية كانت تقل زعماء الثورة الجزائرية وهم أحمد بن بلة وخمسة من رفاقه. 1964 – الأديب الفرنسي جان بول سارتر يرفض استلام جائزة نوبل في الأدب. 1989 – النواب اللبنانيون يصادقون على اتفاق الطائف.