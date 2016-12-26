هذا اليوم في التاريخ

صحيفة الجزيرة:

1860 – انتخاب إبراهام لينكون رئيسًا للولايات المتحدة.

1913 – القبض على مهاتما غاندي بينما كان يقود مسيرة عمال المناجم الهنود في جنوب إفريقيا.

1944 – إنتاج البلوتونيوم لأول مرة في موقع هانفورد الذري.

1957 – تأسيس جامعة الملك سعود بالرياض.

1975 – انطلاق المسيرة الخضراء في المغرب إلى الصحراء الغربية.

1988 – استفتاء حول كاليدونيا الجديدة وتبني قانون حول الوضع الجديد لهذه المنطقة.

1991 – إطفاء آخر بئر نفط محترق في الكويت من جراء الغزو العراقي عليها في 2 أغسطس 1990.

2005 – إعصار إيفان يضرب ولايتي كنتاكي وإنديانا ويخلف ثلاثين قتيلًا وآلاف المنازل المدمرة.