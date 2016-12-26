هذا اليوم في التاريخ
صحيفة الجزيرة:
1860 – انتخاب إبراهام لينكون رئيسًا للولايات المتحدة.
1913 – القبض على مهاتما غاندي بينما كان يقود مسيرة عمال المناجم الهنود في جنوب إفريقيا.
1944 – إنتاج البلوتونيوم لأول مرة في موقع هانفورد الذري.
1957 – تأسيس جامعة الملك سعود بالرياض.
1975 – انطلاق المسيرة الخضراء في المغرب إلى الصحراء الغربية.
1988 – استفتاء حول كاليدونيا الجديدة وتبني قانون حول الوضع الجديد لهذه المنطقة.
1991 – إطفاء آخر بئر نفط محترق في الكويت من جراء الغزو العراقي عليها في 2 أغسطس 1990.
2005 – إعصار إيفان يضرب ولايتي كنتاكي وإنديانا ويخلف ثلاثين قتيلًا وآلاف المنازل المدمرة.