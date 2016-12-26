هذا اليوم في التاريخ

صحيفة الجزيرة:

1955 – ملك المغرب محمد الخامس يعود إلى الرباط من منفاه بمدغشقر.

1973 – ضمن برنامج سكاي لاب، ناسا تطلق سكايلاب 4 بطاقم من ثلاثة رواد الفضاء من مدينة كيب كانفرال لمهمة مدتها 84 يومًا.

1994 – منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثانية عشرة المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

1996 – الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظرًا لجهودها في مساعدة فقراء العالم.

2000 – الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزورها منذ حرب فيتنام.