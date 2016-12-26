هذا اليوم في التاريخ
صحيفة الجزيرة:
1830 – الحاكم العام الفرنسي في الجزائر ‹دوبومون› يصدر قانونًا يقضي فيه بحق التصرف بالأملاك الدينية.
1877 – توماس إديسون يخترع الفونوغراف، وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة.
1912 – اكتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون في منطقة تل العمارنة بالمنيا في جنوب مصر.
1934 – الكويت تتعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى تهدم عدد كبير من المنازل وتضرر 18000 نسمة، وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.
1953 – صدور العدد الأول من جريدة الجمهورية المصرية.
1972 – إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها.
1976 – أمين عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم يفوز بفترة ثانية لتولي الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.