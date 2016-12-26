هذا اليوم في التاريخ

صحيفة الجزيرة: 1325 – ألفونسو الرابع يعتلي عرش البرتغال. 1610 – جاليليو جاليلي يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري وسميت بالأقمار الجاليلية نسبة إليه. 1782 – تأسيس أول بنك تجاري أمريكي سمي «ببنك أمريكا الشمالية». 1785 – القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي. 1929 – ملك أفغانستان أمان الله يفرض الحجاب على النساء ويمنع الملابس الغربية. 1953 – الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية. 1959 – الولايات المتحدة تعترف رسميًا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.