هذا تأثير تناول مزيج من المكسرات!

العربية نت – رويترز

أفادت دراسة أميركية أن من يتناولون بانتظام مزيجا من #المكسرات يشمل #الجوز و #اللوز والبندق والفول السوداني وغيرها قد تقل لديهم احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وفحص الباحثون التاريخ المرضي ونمط الحياة والعادات الغذائية لأكثر من 210 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وخلال متابعة استمرت أكثر من 20 عاما أصيب 14136 شخصا بأمراض في القلب و #الأوعية_الدمويةبينهم 8390 أصيبوا بمشاكل في الشريان التاجي و5910 بجلطات.

ووجدت الدراسة أن من تناولوا 28 غراما من المكسرات خمس مرات على الأقل في الأسبوع تراجع احتمال إصابتهم بـ#أمراض_القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 في المئة وتراجع احتمال إصابتهم بمشاكل في الشريان التاجي بنسبة 20 في المئة.

وقالت شيلبا بوباتيراجو الباحثة في علم التغذية بكلية تي.إتش تشان للصحة العامة في بوسطن التابعة لجامعة هارفارد “تناول مجموعة متنوعة من المكسرات ولو لبضع مرات أسبوعيا مفيد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

لكنها نصحت بعدم الإفراط في تناول المكسرات وتجنب الأنواع المملحة.

وقالت بوباتيراجو “تحتوي المكسرات على سعرات حرارية عالية. يجب تناولها بكميات صغيرة واستبدالها بأطعمة أخرى بروتينية وليس إضافتها للنظام الغذائي”.

وسبق وأن ربط الباحثون بين تناول المكسرات وتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم لكن معظم الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد ركزت على تناول المكسرات بوجه عام دون تحديد أنواع بعينها ذات فوائد أكبر.

أما الدراسة الجديدة والتي نشرت على الإنترنت بدورية الكلية الأميركية لصحة القلب فركزت على أنواع المكسرات كل على حدة ووجدت أن من يتناولون الجوز مرة في الأسبوع على الأقل انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19 في المئة، بينما تراجع عندهم خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 21 في المئة مقارنة بمن لا يتناولون الجوز مطلقا.

كما وجدت الدراسة أن تناول حصتين على الأقل من #الفول_السوداني يرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13 في المئة وخطر الإصابة بمشاكل في الشريان التاجي بنسبة 15 في المئة.

كما توصلت الدراسة إلى أن تناول حصتين أو أكثر من المكسرات كاللوز و #الكاجو و #الفستق مرتبط بانخفاض نسبته 15 في المئة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبنسبة 23 في المئة في خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

ولم يتوصل الباحثون إلى دليل يربط بين تناول المكسرات وخطر الإصابة بالجلطات ولكنهم رصدوا أن احتمال الإصابة بالجلطة يكون أقل عند من تناولوا كميات أكبر من غيرهم من الفول السوداني والجوز.