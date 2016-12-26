هذا ما تكشفه أحلامك عن حياتك!

العربية.نت – جمال نازي

هل ترى أحلاماً مجنونة وتعتقد أنها لا ترتبط بحياتك الحقيقية؟ في الواقع، فإن الأبحاث العلمية تشير إلى أن محتوى أحلامك لديه اتصال أقوى بحياتك في حالة اليقظة، وفقاً لما نشره موقع “كير2” المعني بالصحة النفسية.

ومن المثير للاهتمام، الجميع يحلم بنفس نوعيات الأحلام بغض النظر عن الجنس والعمر والوقت والثقافة أو المنطقة الجغرافية.

وفيما يلي بعض موضوعات الأحلام الأكثر شيوعاً، بحسب العلماء، وما يمكن أن تعكسه عن حياتك في حالة اليقظة:

مُطارد أو خائف

إذا حلمت بأنك تتعرض لمطاردة من الآخرين، فهذا معناه أنك تتجنب شخصاً ما، أو أنك تواجه بعض المشاكل في حياتك. فربما أنك تهرب من عواطف جياشة كمشاعر الحب أو من غضب كبير.

التحليق والسقوط

وإذا احتوى الحلم على تحليق في الهواء، أو سقوط من مكان عالٍ، فعليك أن تعلم أن أحلام التحليق غالبا ما تكون شعورا مبهجا من الحرية. ويمكن أن يشير ذلك إلى أنك تتخلص من أوضاع مجهدة أو ضغوط. أو ربما أنك تغلبت على علاقة كانت تثقل عليك في حياتك، أو تغلبت على مشكلة في العمل أو المنزل.

الشلل

إذا حلمت بأنك مشلول الحركة وأنك مقيد بطريقة ما في الحلم، فإن هذا غالبا يعني أنك لست على يقين بما يجب أن تفعله في موقف من مواقف الحياة. وقد يعني أنك تخشى أيضا من التعبير عن مشاعر صعبة، مثل الخوف أو الحزن أو الغضب.

الموت والقتل

إذا رأيت أنك تتعرض في الحلم للهجوم أو القتل، أو إذا رأيت نفسك ميتا، فلتعلم أن الأحلام التي تشتمل على الموت يمكن أن تكون وسيلة للتعامل مع المخاوف الأعمق، أو الحزن بشكل عام، بسبب إنهاء علاقة أو مشروع ما.

تجارب إيجابية

إذا رأيت نفسك في الحلم تتناول الأطعمة اللذيذة، أو تسبح، أو تجد مالاً، أو ترى شخصاً ميتا على قيد الحياة مرة أخرى، أو أنك عدت طفلا أخرى، فإن هذه الأحلام غالبا ما تلبي حاجتك للخيال، فقد يشير هذا إلى أن عليك أن تفرح قليلا.

الكوارث

إن التعرض في الحلم لتجربة حريق أو رياح قوية أو فيضانات أو موجات عالية أو زلازل، فإن ذلك يشير إلى خوفك من المستقبل. وقد يعكس أنك تشعر أن الأمور خارج نطاق السيطرة.

الفشل

من أمثلة الفشل في الأحلام الوصول متأخراً جدا لحافلة أو قطار أو اجتماع. في كثير من الأحيان يعني هذا أنك تشعر بتحد ما في حياتك. وهذا يتطلب أن تلقي نظرة فاحصة على ما تتخلف عنه في حياتك.