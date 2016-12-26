هذا ما يفعله العنف بالمراهقين

العربية نت – الأناضول

أفادت دراسة أميركية حديثة أن تعرض #المراهقين للعنف دفعهم لتناول #الأطعمة والمشروبات غير الصحية، وجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ديوك الأميركية، ونشروا نتائجها، الثلاثاء، في دورية (Social Science & Medicine) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، قام الباحثون بمتابعة 651 من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في الأحياء منخفضة الدخل بولايتي كارولينا الشمالية وكاليفورنيا لمدة 30 يوما.

ولتقييم التعرض للعنف، سؤل المشاركين عما إذا كانوا قد شاركوا في مواجهات عنيفة و #عراك_جسدي في المنزل أو المدرسة أو الحي أو في مكان آخر.

كما أبلغ المراهقون عن نوعية #الوجبات_الغذائية و #المشروبات التي تناولوها في الأيام التي تعرضوا خلالها للعنف، وعدم استهلاكهم للفاكهة و #الخضراوات، وعدم ممارسة النشاط البدني.

وتشمل خيارات النظام الغذائي غير الصحي زيادة استهلاك المشروبات التي تحتوي على #الصودا كالمشروبات الغازية، بالإضافة إلي الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل #الوجبات_السريعة.

ووجد الباحثون أن الأيام التي تعرض فيها المشاركون للعنف، زاد استهلاكهم للمشروبات التي تحتوي على الصودا، وانخفض تناولهم للفواكه والخضراوات، كما أعرضوا عن ممارسة الأنشطة البدنية، وكان هذا مؤشرا قويا على زيادة الوزن في مرحلة المراهقة المبكرة.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن الأطفال الذين يتعرضون للمضايقات والبلطجة والعنف من زملائهم في الدراسة، أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وإدمان التبغ والمخدرات والخمر في مرحلة المراهقة.

وأضافت أن تعرض الأطفال للتجارب السلبية في مرحلة الطفولة، مثل العنف الأسري أو تعاطي الوالدين للمخدرات، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر إصابتهم بالربو وبأمراض القلب والسكري عند الكبر.