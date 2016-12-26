هذا ما يملكه أغنى 10 أشخاص في أميركا

لندن – العربية.نت

عرضت مجلة “فوربس” الأميركية الأسبوع الماضي قائمة بأغنى 10 أشخاص في الولايات المتحدة، ليتبين بأن هؤلاء يلعبون بنحو 630 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ يفوق موازنات عشرات الدول في العالم مجتمعة، كما أنه يُشكل النسبة الأكبر من بين ثروات أثرى أثرياء العالم.

ويتصدر مؤسس موقع “أمازون” على الإنترنت جيف بيزوس قائمة العشرة الكبار في عالم المال والأعمال الأميركي بثروة تزيد عن 100 مليار دولار، وهو المستوى الذي استطاع أن يخترقه بعد نشر المجلة لتقريرها، حيث وضعت المجلة على رأس العشرة مؤسس “مايكروسوفت” بيل غيتس الذي تبلغ ثروته 89 مليار دولار، إلا أن بيزوس تفوق عليه لأول مرة وأصبح الأغنى في أميركا اعتباراً من يوم الجمعة الماضية.

وفيما يلي قائمة العشرة الأغنى في الولايات المتحدة:

أولاً: جيف بيزوس

يبلغ مؤسس موقع “أمازون” والرئيس التنفيذي للشركة، 53 عاماً، وتزيد ثروته عن 100 مليار دولار، كما تواصل صعودها الصاروخي. فقد استطاع أن يزيد 14.5 مليار دولار إلى ثروته منذ الشهر الماضي وحتى الآن، ليتفوق أخيراً ولأول مرة على بيل غيتس الثري الأشهر في أميركا.

ثانياً: بيل غيتس

يعبر غيتس الذي تبلغ ثروته 89 مليار دولار، أحد عباقرة الكمبيوتر. يبلغ 62 عاماً، وهو مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأميركية التي تنتج نظام التشغيل الأشهر والأوسع انتشاراً في العالم “وندوز”. ويُعتبر غيتس أحد “الرؤوس الكبار” في عالم الكمبيوتر حيث استطاع كتابة أول برنامج كمبيوتري في حياته عندما كان في الـ13 من عمره، أما عندما كان في الصف الثامن فتمكن من اختراق نظام الكمبيوتر في مدرسته، وبعدها بسنوات عرف العالم على يديه برنامج “وندوز”.

ثالثاً: وارن بافيت

تبلغ ثروة هذا الرجل الثمانيني (87 عاماً) 78 مليار دولار، وهو أحد أشهر وأكبر المستثمرين في العالم. وكان بافيت قد واجه مصاعب كثيرة من أجل الحصول على قبول جامعي في بداية حياته، حيث سافر إلى شيكاغو لمدة 10 ساعات من أجل مقابلة لكنها انتهت في أقل من 10 دقائق برفضه.

رابعاً: مارك زوكربيرغ

تبلغ ثروته 71 مليار دولار. وعلى الرغم من صغر سنه (33 عاماً) لكنه سرعان ما تحول إلى أحد أشهر رجال الأعمال في العالم بعد أن أسس شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التي استطاعت استقطاب ربع سكان الكرة الأرضية.

خامساً: لاري إليسون

تبلغ ثروته 59 مليار دولار. وهو رئيس مجلس إدارة شركة “أوراكل” التي تعتبر واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم، ويبلغ من العمر 73 سنة.

سادساً: تشارلز كوتش

تبلغ ثروته 48.5 مليار دولار، وهو في عمر الـ 82، ويحمل شهادة جامعية في الهندسة الكيميائية والنووية.

سابعاً: ديفيد كوتش

تبلغ ثروته 48.5 مليار دولار. وهو مهندس كيميائي وناشط سياسي يبلغ من العمر 77 عاماً، وأحد مالكي شركة “كوتش للصناعات”، واحدة من أضخم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة.

ثامناً: مايكل بلومبيرغ

تبلغ ثروته 46.8 مليار دولار. يقيم مايكل البالغ من العمر 75 عاماً في مدينة نيويورك، وهو العمدة السابق للمدينة وأحد أثرى أثريائها.

تاسعاً: لاري باج

تبلغ ثروته 44.6 مليار دولار. درس باج ابن الـ 44 عاماً الهندسة في جامعة ميتشيغين، وامتلك أول كمبيوتر في حياته وهو في الخامسة من عمره. وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة “غوغل” مرتين.

عاشراً: سيرجي برين

تبلغ ثروة ابن الـ 44 عاماً 43.4 مليار دولار. وهو أميركي مهاجر وصل الولايات المتحدة وهو في السادسة من عمره قادماً من روسيا التي ولد فيها، ويرأس حالياً شركة “ألفابيت” وهي الشركة الأم لــ”غوغل”.