هذا موعد إطلاق آبل هاتف آيفون 8

دبي – البوابة العربية للأخبار التقنية

تتجه #شركة_آبل إلى إطلاق هاتفها الرائد القادم المسمى #آيفون 8 iPhone في شهر سبتمبر القادم، ويجري ذلك بالتزامن مع إطلاقها لهواتف آيفون 7 إس وآيفون 7 إس بلس، أي في نفس اليوم، وذلك وفقاً لما أشار له الثلاثاء المحلل مينج-تشي كو العامل لدى شركة “كي جي آي” KGI للأوراق المالية، بحيث يبدو أن الشائعات حول تأخير آيفون 8 لا أساس لها من الصحة.

وتنوي #الشركة طرح الهاتف بكيمات وطرق محدودة، ما قد يدفع الراغبين بالحصول على هاتف آيفون 8 إلى شرائه على الأرجح بعد طرح الدفعة الثانية من الهاتف في #الأسواق، ويعرف عن المحلل تسريباته الدقيقة فيما يتعلق بشركة آبل، وتطرق في تقريره الجديد إلى الحديث عن الجيل القادم من هاتفي آيفون 7 وآيفون 7 بلس، إضافة إلى الهاتف الجديد كلياً آيفون 8 الذي سوف يمتاز بشاشته المصنوعة بتقنية OLED.

وأضاف كو أن الهاتف سوف يطلق بعدة ألون هي الأسود والفضي والذهبي، ما يشير إلى أن خيار الذهبي الوردي لن يكون موجودا. وحذر المحلل، الذي قال في وقت سابق إن الهاتف قد يتأخر، من أن الكميات سوف تكون قليلة للغاية، بحيث إنها قد تتراوح بين 2 و4 ملايين هاتف فقط.

وتدعم جميع #النماذج الجديدة من هواتف آيفون تقنية الشحن السريع، بحيث قد يضطر المستهلكون إلى إنفاق أموال إضافية على كابل Lighting-to-USB-C ومحول كهربائي جديد لاستعمال هذه التقنية، وهو نفس النهج الذي اتبعته آبل مع حاسبها اللوحي الجديد آيباد برو iPad Pro.

ويتوقع كو أن ترتفع وتيرة إنتاج هاتف آيفون 8، والذي يسميه البعض أيضاً آيفون 8 برو، بسرعة لتصل إلى ما بين 45 و50 مليون هاتف لهذا العام، وعلى النقيض من ذلك يتوقع أن تنتج آبل ما بين 35 و38 مليون هاتف بقياس شاشة 4.7 إنش من جهاز iPhone 7s، وبين 18 و20 مليون هاتف بقياس شاشة 5.5 إنش من جهاز iPhone 7s Plus.

وكشف المحلل إمكانية كون هواتف iPhone 7s وiPhone 7s Plus قد دخلت بالفعل في مرحلة الإنتاج الضخم، ومن المثير للاهتمام اقتراحه أن نماذج 7s ستأتي أيضاً بنفس الألوان الثلاثة، وليس من الواضح بعد لماذا قد تعمد آبل إلى تقليل الخيارات اللونية هذه المرة مع نفس التصميم والمواد، ويفترض أن يدخل هاتف آيفون 8 مرحلة اختبار التحقق من المنتج في أواخر شهر أغسطس/آب الحالي، وذلك قبل أن تبدأ عملية #الإنتاج الضخمة في منتصف شهر سبتمبر/أيلول القادم.