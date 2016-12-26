هذا هو أرخص منزل في لندن.. تعرف على سعره!

لندن – العربية.نت

هبط على سوق العقار في العاصمة البريطانية #لندن المنزل الأرخص المعروض للبيع حالياً كأرخص منزل مستقل في لندن ويقع في منطقة “بلايستو” شرقي المدينة، وهو عبارة عن #كوخ قديم يعود بناؤه الى القرن التاسع عشر لكنه لم يتم ترميمه ولا إخضاعه للصيانة منذ ستينيات القرن الماضي.

والمنزل معروض للبيع في لندن مقابل 180 ألف جنيه استرليني فقط (240 ألف دولار أميركي)، وهو بذلك أرخص#منزل مستقل موجود في سوق لندن حالياً، حيث بهذا المبلغ يمكن بالكاد شراء شقة استديو أو غرفة واحدة فقط في احدى العمارات السكنية بلندن، وغالبا ما تكون إيجاراً طويل الأجل وليس تملكاً حراً.

وقالت جريدة “مترو” البريطانية إن هذا النوع من #المنازل في لندن يبلغ ثمنه في الوضع الطبيعي 911 ألف جنيه استرليني، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط سعر الوحدة العقارية في لندن 488 ألف جنيه استرليني، ما يعني أن المنزل المعروض يبلغ ثمنه أقل بكثير من سعره الطبيعي وأقل بكثير من متوسط أسعار المنازل في لندن.

ويتكون المنزل المعروض للبيع بـ180 ألف جنيه استرليني من غرفة نوم واحدة وحمام واحد ومطبخ وغرفة معيشة، إضافة الى حديقة خلفية، كما أن الشكل الخارجي للمنزل يبدو رائعاً لكن مشكلته في التشطيبات الداخلية التي تبدو في غاية الرداءة، بحسب الصور التي اطلعت عليها “العربية نت”.

وقال راسيل تايلر، مدير عام شركة “سافيلز للمزادات” إن هذا العقار يمكن بيعه بشكل سريع جداً لكنه يحتاج الى عملية تحديث شاملة، مضيفاً: “إنه حالياً لا يصلح للحياة لأنه مرتع للعنكبوت والحشرات”.

وأشار تايلر الى أن المنزل كان مسكونا طوال الاربعين عاماً الماضية من مستأجر واحد، إلى ان اشتراه شخص قبل ستة سنوات ولا يزال هو المالك له ويرغب ببيعه.

وتابع: “أستطيع القول بأن المنزل لم يشهد أي صيانة ولم تمسه أي يد منذ سبعينيات القرن الماضي أو الستينيات، لكن هذا النوع من العقارات يمكن بيعه بسهولة في المزادات، ورواد المزادات يحبون هذا النوع من المشروعات”.