هذا هو أكبر مرآب للدراجات في العالم

العربية نت – أمستردام- رويترز

افتتحت مدينة #أوتريخت في #هولندا ، المهووسة بركوب #الدراجات ، ما تقول إنه سيكون أكبر مرآب للدراجات في العالم ويسع 12500 دراجة عند اكتماله العام المقبل.

ولجأت السلطات لهذه الخطوة لإنهاء تكدس الدراجات أمام محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة التي يقطنها 344 ألف نسمة.

وقال لوت فان هويدونك رئيس بلدة المدينة “هذا هو الأثر الجانبي لنجاح الدراجات في مدننا”. وأضاف “نحن سعداء باستخدام أعداد كبيرة من السكان للدراجات لكن ذلك يوجد تحديات للمدينة خاصة حول محطة القطارات”.

ويواجه ولع الهولنديين المعروف بركوب الدراجات تحديات متزايدة بسبب نقص أماكن انتظار الدراجات. وتجبر أعداد الدراجات المتزايدة باستمرار السلطات على إنفاق ملايين اليورو على أماكن جديدة مبتكرة لانتظار الدراجات وصيانة الحارات المخصصة لها في الشوارع وإزالة الأنقاض ومصادرة الدراجات المخالفة.

ويتكلف مرآب الدراجات في أوتريخت الموكون من ثلاثة طوابق 47 مليون دولار. وسيكون متصلا بشكل مباشر بالشارع عن طريق حارات الدراجات وسيتصل بأرصفة القطارات من خلال مصعد ودرج. وسيكون انتظار الدراجات مجانيا لأول 24 ساعة وسيتكلف كل يوم بعد ذلك 1.25 يورو.

وفي لاهاي يجري التخطيط لبناء مرآب يسع 8500 دراجة وفي أمستردام، حيث يملك السكان البالغ عددهم 835 ألف نسمة نحو 847 ألف دراجة، تعمل السلطات على بناء مرآب يسع آلاف الدراجات تحت النهر ويكون متصلا بمحطة قطارات المدينة.