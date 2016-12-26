هذه الأطعمة تزيد من مستوى الهيموغلوبين في الدم

العربية.نت – عبير طايل

أتشعر بالتعب والإرهاق والوهن؟ هل تجد صعوبة في التنفس في بعض الأحيان؟ أتعاني من الصداع على فترات متقطعة؟ أتشعر بسرعة ضربات القلب؟ أتشعر ببرودة في يديك وقدميك؟ ماذا عن شهيتك للطعام.. هل قلت؟

إذا أجبت على هذه الأسئلة بـ”نعم”، فلا يجب أن تهمل هذه الأعراض على الإطلاق، فأنت ربما تعاني من #نقص_الهيموغلوبين_في_الدم.

والهيموغلوبين هو نوع من البروتين الغني بالحديد والذي يتواجد داخل #كرات_الدم_الحمراء، وهو مسؤول عن نقل الأكسجين إلى كل أعضاء الجسم. كما أن الهيموغلوبين يساعد أيضاً في التخلص من ثاني أكسيد الكربون عن طريق نقله من الخلايا إلى الرئة.

لذا فمن المهم للغاية البقاء على مستوى الهيموغلوبين في الدم في المستوى المعقول، لضمان تأدية كل أعضاء الجسم لوظائفها المعتادة. وبحسب الخبراء، فإن المستوى الأمثل للهيموغلوبين في الدم يتراوح بين 14 و18 في الرجل وبين 12 و16 في المرأة.

وتعتبر #الأنيميا هي أهم المشاكل الصحية التي تنتج عن نقص مستوى الهيموغلوبين في الدم.

يذكر أن العديد من السيدات قد تعاني من الأنيميا أثناء الحمل أو أثناء فترة الحيض، نظراً لفقدان كميات كبيرة من الدم. كذلك يمكن أن يعاني الشخص من الأنيميا نتيجة لإجراء جراحة ما نتج عنها فقدان للدم مثلاً.

وبحسب تقرير نشره موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، فإن هناك عددا من الأطعمة التي تعزز من مستوى الهيموغلوبين في الدم، ومنها:

1- الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

عندما يعاني الجسم من نقص في حمض الفوليك، المعروف بفيتامين “B-المركب”، فإن ذلك يؤدي إلى نقص في مستوى الهيموغلوبين في الدم. والأغذية الغنية بحمض الفوليك هي الأوراق الخضراء والفول السوداني والكبد والحبوب والموز.

2- الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد هو من أهم العناصر الغذائية التي تساعد في إنتاج الهيموغلوبين. لذا يجب التأكد من إدراج الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظام غذائك اليومي، ومنها الكبد واللحوم الحمراء والسبانخ واللوز والتمر والعدس. كما يمكن تناول مكملات الحديد الدوائية، بعد استشارة الطبيب بالطبع.

3- الأطعمة الغنية بفيتامين “C”

نقص فيتامين “C” في الجسم يسبب انخفاضاً في مستوى الهيموغلوبين في الدم، لذا يجب الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “C” مثل البرتقال والليمون والفراولة والغريب فروت والطماطم والبابايا والسبانخ، لضمان مستوى معتدل من الهيموغلوبين.

4- البنجر أو الشمندر

البنجر أو الشمندر من أفضل الأطعمة التي تساعد في زيادة مستوى الهيموغلوبين في الدم، لأنه غني بالحديد والبوتاسيوم والألياف.

5- التفاح

في حالة الهيموغلوبين، يصدق المثل الشهير “تفاحة واحدة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا”، وذلك لأن التفاح غني بالحديد، وتناول تفاحة واحدة يوميا كفيل برفع الهيموغلوبين للمستوى الأمثل.

ولمن يعاني من نقص الهيموغلوبين في الدم، ينصح الأطباء بتحضير عصير سحري يتكون من تفاحة مقشورة وثمرة بنجر أو شمندر وعصير ليمونة والقليل من الزنجبيل، والحرص على تناول ذلك العصير مرتين يومياً من أجل نتائج علاجية هائلة.