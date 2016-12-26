هذه البدائل الـ7 ستحافظ على بيتك وصحتك وبيئتك

العربية.نت – جمال نازي

يتم إعادة تدوير ملايين الأطنان من النفايات أو تحويلها إلى سماد كل عام حول العالم. إلا أن ملايين الأطنان من القمامة لا تزال تتراكم في مدافن القمامة، وتتسرب إلى المجاري المائية وتملأ المحيطات.

ووصل العالم الآن إلى مرحلة تجعل من الضروري اتخاذ خيارات أكثر استدامة، بحسب موقع “Care2”.

كان البلاستيك والورق على حد سواء “أصدقاء” موثوقا بهما في عالمنا سريع الخطى. ولكن حان الوقت للبدء في استخدام بدائل للبلاستيك والورق تكون قابلة لإعادة الاستخدام. وعند البدء في إجراء تغييرات، ستجد في أول الأمر أن شراء مواد قابلة لإعادة الاستخدام يكلف مزيداً من المال. ولكن إذا كنت حريصاً على المدى الطويل، فعليك أن تدرك أنك توفر مالاً كثيراً، بينما تعمل على إنقاذ الكوكب من دمار بيئي.

ويمكنك تقليل التأثير السلبي على البيئة من خلال اتباع تلك الخطوات:

1 – الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام

من السهل الآن العثور على مثل هذه الحقائب المتاحة عبر الإنترنت. إن هذه الحقائب تأتي في أنماط مختلفة من حيث النسيج والسوستة والتصميم.

2 – التوقف عن استخدام البلاستيك

تضرب بهذه الخطوة عصفورين بحجر وهما حماية البيئة والحفاظ على صحتك. ربما أنك عرفت أن الحرارة، بالإضافة إلى البلاستيك، ووجبة طعامك لا تعد معادلة سليمة صحياً. وعليك أن تختار إما الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وكلاهما قابل لإعادة التدوير بسهولة إذا لزم الأمر.

3 – قراءة الكتب الإلكترونية

بما أنها سهلة بما فيه الكفاية، فإنها قطار قفزنا إليه جميعاً في السنوات القليلة الماضية. كان هناك الكثير من الفوضى في البداية، ولكن الكتب الإلكترونية نجحت حقاً في إنقاص أكوام الكتب التي تتراكم الآن في محلات إعادة البيع في جميع أنحاء البلاد. فإذا كنت قارئاً متعطشاً فإن القراءة على الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر يمكن أن تحدث تأثيراً إيجابياً في بيتك وكذلك على البيئة.

4 – العزوف عن لف الهدايا

لا تشكل الأعياد والمناسبات عبئاً إلا إذا بدأ التسوق للهدايا. عندئذ يجب عليك أن تهتم أكثر بشراء خبرات مبتكرة بدلا من الأشياء التي عادة ما تكتظ بها منازل الأهل والأصدقاء. إضافة إلى أن الخبرات المتكرة لا تحتاج إلى اللف.

5 – فرش الأسنان الخيزران

يعد الخيزران بديلاً مدهشاً. ينمو الخيزران بسرعة لا تصدق، بمعدل حوالي 3 أقدام في اليوم الواحد. يجب استبدال فرشاة الأسنان البلاستيكية بانتظام لمواصلة تنظيف أسنانك بشكل فعال. لكن يمكنك استخدام فرشاة أسنان مصنوعة من الخيزران بدلاً من إلقاء المزيد من العصي البلاستيكية في كومة النفايات.

6 – مناديل قماش

إن المناديل المصنوعة من القماش هي من الأدوات متعددة الأغراض لأي شخص. فبعد أن أصبح استخدام المناديل الورقية يتحول إلى منشفة لليد ووسيلة للف الوجبات… إلخ، فإن ذلك يؤدي لمزيد من القمامة. وهنا يأتي دور المناديل القماشية التي تحول حياتك إلى نظام خالٍ من النفايات في البيت وخارجه.

7 – النسيج المشمع

لقد كان ورق الألمنيوم عنصراً أساسياً في المنازل منذ سنوات، ولكن يجب أن تذهب هذه العادة إلى مهب الريح حيث يمكنك الآن استخدام النسيج القابل للتشكيل والقابل لإعادة الاستخدام المقوى بالشمع.