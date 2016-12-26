هذه الفاكهة السحرية تحميك من الزهايمر.. فابدأ بتناولها

دبي – العربية.نت

كشفت دراسة يابانية حديثة أن تناول الحمضيات مثل البرتقال، الجريب فروت، الليمون بصورة يومية يقلل بمقدار الربع فرص الإصابة بالزهايمر أو الخرف، حيث تحتوي الحمضيات على حامض الستريك والذي يحتوي بدوره على مادة نوبلتين الكيمياوية الطبيعية والتي تعمل على إبطاء خطى تراجع كفاءة الذاكرة.

وتعد هذه الدراسة التي أجريت في جامعة توهوكو، هي الأولى من نوعها في التحقق من آثار استهلاك الحمضيات على أعداد كبيرة من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وخلال هذه الدراسة التي نقلت نتائجها صحيفة “ديلي ميل” عن المجلة البريطانية للتغذية الجديدة، تتبع الباحثون حالة أكثر من 13 ألف رجل وسيدة تتراوح أعمارهم بين مرحلة منتصف العمر أو الكبر لعدة سنوات.

وقد وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الحمضيات بصورة يومية كانوا أقل عرضة بنسبة 23% للإصابة بخرف الشيخوخة، مقارنة بالأشخاص الذين تناولونها لأقل من مرتين في الأسبوع.

وتأتي هذه النتائج بعد أيام من صيحات التحذير التي أطلقها الخبراء من مواجهة بريطانيا لوباء الخرف.

من جانبهم، قال باحثون تابعون لجامعتي لندن وليفربول إن إجمالي المتضررين من الخرف سيقفز إلى 60%، بواقع 1.2 مليون في بريطانيا وحدها بحلول عام 2040، مؤكدين أنه بدون حملات توعية مناسبة حول كيفية الوقاية من اضطرابات المخ، يرى خبراء الصحة إمكانية تضاعف هذا الرقم إلى 1.9 مليون شخص، مقارنة بنحو 800 ألف مريض حالياً.