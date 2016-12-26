هذه اللوحة رسمها ترمب.. ومعروضة للبيع في مزاد علني!

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من المقرر بيع لوحة تحمل اسم “أفق مدينة نيويورك”، قام برسمها الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب ، بمزاد علني، بسعر مبدئي يبلغ 9 آلاف دولار.

وتم بيع اللوحة، وهي عبارة عن رسم بياني، يظهر برج ترمب الشهير بشكل بارز وسط أبنية #نيويورك، بإشراف دار مزادات “Nate D. Sanders”.

وقام ترمب برسم اللوحة عام 2005، وقرر بيعها لصالح الأعمال الخيرية، ويعد ترمب بذلك أحد المشاهير والسياسيين، الذين قاموا برسم أعمال فنية لجمع المال من أجل دعم حملة لمحو الأمية، ومن بينهم جون ماكين وجو ليبرمان، بن أفليك، تشارليز ثيرون، جو تور وجينيفر غاردنر.

ويظهر رسم ترمب، بمقاس 11.5 بوصة 9X بوصة، سلسلة من ناطحات سحاب مدينة نيويورك، يتوسطها برج ترمب بتصميم مختلف وبشكل واضح يميزه عن المباني الأخرى، موقعاً عليها ترمب بخط يده باستخدام لون ذهبي.

ووصفت دار المزادات الرسم عبر موقعها على الإنترنت بأنه “عمل فني أصلي نادر من قبل الرئيس”.

والجدير بالذكر أن سيارة الفيراري الحمراء التي يملكها ترمب والبالغة من العمر 10 سنوات، قد عرضت في مزاد علني في ولاية فلوريدا في أبريل الماضي، وقد بيعت بـ270 ألف دولار.