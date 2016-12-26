هذه المرأة لم يتوقع الأطباء إصابتها بالسرطان

العربية. نت – عماد البليك

لم يكن الطبيب يعتقد أن #امرأة يعكس مظهرها الخارجي صحة وعافية، #مصابة_بالسرطان ، وقد التقطت “فيكي فينيس” صورة لها وهي تمارس الرياضة قبل ساعات من انتهاء #التشخيص إلى هذه النتيجة السيئة، ليعلن عن إصابتها بسرطان الرئة.

ونشرت المرأة التي تعمل مدربة شخصية، صورة لها وهي تمارس الرياضة قبل أن يفيد التشخيص أنها#مصابة_بسرطان_الرئة في الدرجة الرابعة، وهي المرحلة الأصعب التي يتعثر علاجها بالكامل.

والمفارقة أن فيكي فينيس، من شلتنهام، لا تدخن وتتناول أكلاً صحياً وهي نشطة جداً ونتيجة لذلك تبدو بصحة جيدة للغاية.

ظنتها وعكة عابرة

وحتى عندما ذهبت إلى رؤية الطبيب في المرة الأولى، فقد كانت تشعر بوعكة بسيطة بحسب ظنها، لم تتخيل أنها تتعدى الربو المعتاد، وبعد 18 شهراً قيل لها إنها في الواقع مصابة بالسرطان.

وقالت إنها تريد الآن من الآخرين سماع قصتها، وتهدف إلى حث الناس إلى الوعي بصحتهم، وأن يعملوا على الاستفسار حول كل شيء يتعلق بالنواحي الصحية.

وأكدت أنه لابد من إيجاد إجابة معينة لكل سؤال، وألا تترك الأمور على عواهنها.

بوست مزعج!

وقد كتبت فيكي على الفيسبوك: “إن هذا البوست قد يكون مزعجا للقراءة”.

وقالت: “هذه الصورة التقطت لي قبل أن يتم تشخصي بالمرحلة الرابعة من سرطان الرئة، أنا في الثلاثين من عمري وأعمل مدربة رياضية، وعداءة، ولا أدخن، وأتناول طعاماً صحياً”.

وأوضحت: “عندما تكون مصاباً بالسرطان فليس بالضرورة أن ينعكس ذلك على مظهرك الخارجي، فقد تكون الأعراض خفية ولا تظهر إلا تدريجيا أو في بعض الأحيان”.

وأضافت: “لسوء الحظ تم تجاهل الأعراض الخاصة بي، وصنفت على أنها كما الربو من قبل العديد من الممارسين العامين للطب”.

العبرة كما تراها

وتخلص إلى أن “العبرة من قصتها” تتلخص في: “إذا كنت تشعر بالتوعك لأي سبب من الأسباب، وحتى لو كان ذلك الشيء يبدو سخيفاً، فقم بمراجعة الطبيب، واسأل عن كل شيء، واستمر في العودة إليه حتى تحصل على الإجابات التي تحتاج إليها”.

وقالت أخيراً: “لقد كان هذا الأسبوع الأكثر تحدياً في حياتي من الناحية العاطفية والجسدية، ولكن الآن حان الوقت لمحاربة هذا!”.