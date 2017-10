هذه المسدسات سجلت أعلى المبيعات والسبب نجوم هوليوود!

العربية.نت – جمال نازي

أعدت الصحيفة تحقيقاً مدعماً بالصور لقائمة الشركات الأميركية التي حققت أعلى المبيعات والأكثر إنتاجاً، كما يلي:

• لقطة للممثل تومي لي جونز من فيلم “The Fugitive” بينما يحمل مسدسه المفضل من طراز غلوك Glock . أسهم هذا المشهد في زيادة الإقبال على شراء المسدس غلوك وارتفعت مبيعاته ليدخل قائمة الـ10 مسدسات الأعلى إنتاجاً في أميركا.

10- غلوك Glock :

يتم تصنيع مسدسGlock G19 19X9 في ولاية جورجيا. و يتميز بأداء قوي وخفة وزن مما جعله يحصل على استحسان محلي وعالمي في استخدامات هيئات الشرطة ووكالات الأمن الخاصة على حد سواء.

9- سايلو Saeilo:

أنتجت شركة سايلو 55,060 مسدسا في الولايات المتحدة.

8- بيميلر Beemiller:

شركة بيميلر، ومقرها أوهايو، ذاع صيتها لتصنيع إصداراتها Hi-Point هاي-بوينت، وسجلت مبيعات بلغت 78،300 مسدسا.

7- كيل تك Kel Tec.:

أنتجت كيل تك، ومقرها فلوريدا 90,177 مسدسا.

• مشهد من سلسلة أفلام “Lethal Weapon” بطولة ميل جيبسون في دور مارتن ريغز يصوب مسدس بيريتا.

6- بيريتا Beretta:

شركة بيريتا، ومقرها ميريلاند، التي يرجع الفضل في ارتفاع مبيعاتها إلى سلسلة “Lethal Weapons” اشتهرت في أفلام مثل “سلاح قاتل”، وتخطى إنتاجها 101,755 مسدسا.

• مشهد من فيلم “Die Hard” الذي لعب فيه بروس ويليس دور جون ماكلين و هو يشهر مسدس بريتا إصدار 92F.

5- كيمبر Kimber:

قامت شركة كيمبر، مقرها نيويورك، بتصنيع 104,303 مسدس في عام واحد.

• صامويل جاكسون يحمل مسدسا من إنتاج كيمبر في فيلم “S.W.A.T.”

4- توراس إنترناشيونال Taurus International:

قامت بتصنيع 114,132 مسدسا.

3- سيغ سوير Sig Sauer:

احتلت سيغ سوير المرتبة الثالثة عن إصدارها P229 عيار 9 ملم.

• مشهد للنجم جيريمي رينر في فيلم ” The Bourne Legacy” حاملا مسدسين Sig-Sauer P229

2- سميث أند ويسون Smith & Wesson:

جاءت شركة سميث أند ويسون في المركز الثاني بفضل مسدسها الشهير ماغنوم Magnum إصدار 29.44.

مشهد للنجم جيريمي رينر

سميث أند ويسون Smith & Wesson:

• في فيلم ديرتي هاري Dirty Harry يظهر النجم كلينت ايستوود بينما يشهر مسدس ماغنوم إصدار .44.

1- ستورم وروجر وشركاؤهم Sturm, Ruger & Company:

تربع المصنع، المقام في أريزونا، على رأس القائمة مسجلا إنتاج 610,925 مسدس، ما يقرب من نصفهم لإصدارات من عيار 9 ملم.

• مشهد للممثل بروس ويليس في دور جيمي تودسكاي بفيلم ” The Whole Nine Yards” يستخدم مسدس Ruger P89 .

• من فيلم “Alex Cross” مشهد للنجم ماثيو فوكس يحمل مسدس Ruger إصدار MKII .22LR.

تم إعداد التحقيق الصحفي والتصنيف وفقاً للإحصاءات الصادرة عن مكتب الرقابة على الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل الأميركية في عام 2011.