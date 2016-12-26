هذه صورة ترمب على غلاف مجلة “در شبيغل”

العربية نت – برلين – فرانس برس

نشرت مجلة “در شبيغل” الألمانية الواسعة الانتشار على غلاف عددها، السبت، رسماً للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يظهره وهو يقطع رأس تمثال الحرية، ما أثار انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة.

وعلى غلاف الأسبوعية اليسارية، يظهر الرسم الذي نفذه الفنان الأميركي الكوبي، ايديل رودريغيز، ترمب يحمل بيد رأس تمثال الحرية وبأخرى يحمل سكيناً يقطر دماً.

وفي أسفل يمين الغلاف كتبت فقط عبارة: “أميركا أولاً”، شعار الرئيس الأميركي الجديد.

وقال رئيس تحرير “شبيغل”، كلاوس برينكباومر، لوكالة الأنباء الألمانية: “على غلافنا، يقطع الرئيس الأميركي رأس الرمز الذي يرحب بالمهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة منذ 1886، ومعه الديمقراطية والحرية”.

وقارنت صحيفة “بيلد” الألمانية في شكل مباشر بين الرسم والبريطاني محمد أموازي أو “الجهادي جون”، الذي شوهد في مقاطع فيديو عدة لتنظيم داعش أظهرت قطع رؤوس رهائن.

ترمب

ورداً على سؤال للصحيفة، أبدى نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ألكسندر لامبسدورف، عضو الحزب الليبرالي الألماني تحفظه عن الرسم، معتبراً أنه “يستهتر في شكل مقيت بضحايا الإرهاب”.

بدورها، رأت صحيفة “دي فيلت” المحافظة أن شبيغل “تقلل من قيمة الصحافة”.

في المقابل، عمد متظاهرون بعد ظهر السبت أمام بوابة براندبورغ في برلين في جوار السفارة الأميركية إلى رفع غلاف المجلة احتجاجاً على مرسوم ترمب ضد المهاجرين.

وفي الولايات المتحدة، وصفت صحيفة “واشنطن بوست” غلاف “شبيغل” بأنه “مدهش”، في حين اعتبره موقع شبكة فوكس نيوز “غريباً”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد انتخابه المفاجئ رئيساً، نشرت “شبيغل” ترمب على غلافها في صورة مذنب عنيف يهوي على الأرض.

والجمعة، نشرت أسبوعية “ذي نيويوركر” الأميركية على غلاف عددها الأخير رسماً لشعلة تمثال الحرية مطفأة.