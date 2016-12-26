هذه قيمة صادرات مصر من الضفادع والثعابين

العربية.نت

صدرت #مصر ضفادع حية إلى الخارج بحوالي 39 ألفا و987 جنيها (الدولار يساوي حوالي 18 جنيها) عام 2016، تتضمن ضفادع حية مخصصة للاستهلاك البشري بقيمة 32 ألفا و859 جنيها، وضفادع حية لغير الاستهلاك البشري بقيمة 7128 جنيها، طبقا لنشرة الصادرات والواردات لعام 2016 الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وكان وزير الزراعة المصري عبد المنعم البنا، أصدر قرارا وزاريا يحمل رقم 1370 لسنة 2017 يتضمن في مادته الأولى السماح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمي، وأجزائها من النوع RANAESCULENTA لمدة عامين متتاليين تنتهي في مارس 2019 مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر (إبريل ومايو ويونيو) من كل عام وفقا للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 1989.

وحدد قرار وزير الزراعة المصري في مادته الثانية، أن يكون التصدير بنظام الكوتة على ألا تزيد الكمية الإجمالية للتصدير لكل الشركات العاملة عن 30 طنا.

وصدرت مصر زواحف “بما فيها الثعابين وسلاحف البحر” بقيمة 11 مليونا و819 ألفا و181 جنيها عام 2016.