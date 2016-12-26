هكذا انهار عقل أم مريضة بالزهايمر

العربية.نت – عماد البليك

نشر رجل على موقع التواصل الاجتماعي “رديت” صورة تظهر كيف تدهورت القدرات الذهنية لوالدته كبيرة السن، بفعل مرض الزهايمر، بحيث فقدت المرأة قدرتها السابقة على فن الحياكة وببراعة تامة.

وتظهر الأشكال التي قام على صناعتها، التنقل من المهارة إلى فعل لا شيء، حيث يبدو ترتيب الأشكال من الأعلى على اليسار إلى الأسفل تماما على اليمين.

وببساطة، فإن الصورة تكشف تلاشي مهارة فن الكروشيه عند هذه السيدة، الأمر الذي أزعج ابنها الذي قام بنشر الصورة مبديا أسفه، في حين عمل الآخرون على مواساته.

وعبر أحدهم بشيء من التخفيف بأن أعمال الكروشيه لهذه الأم تشابه لوحات بيكاسو، وهو موضوع آخر يفتح آفاقا علمية حول علاقة الطفولة بالخرف والإبداع.

وكتب مستخدم موقع ريدي فييلرمانيا، قائلاً: “لقد جلست أمي مع معدات الغزل لكي تعمل على حياكة بعض القطع، وهذه هي النتيجة، لقد أصبح الأمر فضفاضا جداً”.

وأبدى أمله في أن يجد مرضى #الزهايمر العناية من الآخرين، حيث إنهم يظلون في البيت بلا عمل حقيقي لهم مع فقدان الذاكرة والقدرات الذهنية.

وتقول جمعية الزهايمر الدولية عن المرض “إنه لا يتوقف ويتقدم مع الوقت في ضرره ببنية وكيمياء الدماغ شيئاً فشيئاً، وهذا يؤدي إلى أن قدرة الشخص على التذكر والفهم والمنطق والتواصل مع الناس، تنخفض تدريجياً”.

وتنصح الجمعية بأنه مع تفاقم الخرف فإن الشخص بحاجة إلى المزيد والمزيد من الدعم في الحياة اليومية، كما أن سلوكه ومزاجه سوف يتغير ولن يعود كسابقه.