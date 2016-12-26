هكذا تتخلصين من البقع البنية.. بعلاجات طبيعية

العربية.نت- رانيا لوقا

تشكّل البقع البنية إحدى أبرز المشاكل التجميلية التي تظهر على البشرة مع التقدّم في السن. ولكن يمكن أن تظهر أيضاً على البشرة الشابة لدى إهمال العناية بها، تعرّضها للاضطرابات الهرمونية أو الإفراط في التعرّض للشمس. من أين تأتي هذه البقع وكيف يمكن التخلّص منها بواسطة المواد الطبيعيّة.

ما هي البقع البنية؟

هي علامات تدلّ على تقدّم البشرة بالسن، فمع مرور الوقت تفقد بشرتنا بعض ليونتها مما يسبّب ظهور التجاعيد والبقع البنيّة. وقد تنتج هذه البقع عن ردة فعل البشرة تجاه الإفراط في التعرّض للشمس، خاصة أن أشعة الشمس هي السبب الرئيسي وراء الشيخوخة المبكرة التي تطال الجلد.

يختلف توقيت ظهور البقع البنية على البشرة باختلاف حساسيتها في هذا المجال. فقد تظهر هذه البقع بدءاً من عمر الثلاثين في بعض الأحيان، وفي الفترة التي تتراوح بين عمر45 و50 في حالات أخرى. كما أن بلوغ سن اليأس ينعكس عادةً اضطراباً في توازن الجسم بشكل عام وحساسية في البشرة بشكل خاص مما يخفّف من قدرتها على التجدّد.

وتؤدي الاضطرابات الهرمونية التي تحصل أيضاً في فترات مختلفة إلى اضطراب في إنتاج الميلانين، مما يسبب ظهور بقع بنية في الفترات التالية لمرحلة الحمل، عند ظهور مشاكل في الغدة الدرقيّة، في فترات الاسترس أو عند تناول بعض أنواع الأدوية المانعة للحمل.

وتتمركز البقع البنية عادةً في مناطق الجسم الأكثر تعرضاً للشمس أي الوجه واليدين، كما أن التخلّص منها يُعتبر مسألة صعبة خاصةً عندما يكون قد مرّ على ظهورها فترة طويلة مما يتطلّب الاستعانة بالأزوت السائل بشكل موضعيّ على يد طبيب التجميل. أما البقع الحديثة العهد فيمكن للعلاجات الطبيعية أن تعالجها بفعالية.

ما هي العلاجات الطبيعية المفيدة في التخلّص منها؟

1- الليمون: يتمتع الليمون بخصائص مفتّحة للبشرة بفضل غناه بالفيتامين C. ويؤمن عصير الليمون عند خلطه بالقليل من الملح علاجاً طبيعياً فعّالاً للبقع البنيّة، على أن يتم تطبيقه على البشرة صباحاً ومساءً لمدة 10 دقائق قبل شطف البشرة بالماء.

2- البقدونس: يشكّل نقيع البقدونس لوشن فعّال في مجال علاج البقع البنيّة، على أن يتم تطبيقه على البشرة وهو فاتر وتركه 10دقائق قبل شطفه بالماء. ينصح باستعمال هذا النقيع صباحاً ومساءً للحصول على نتائج فعّالة.

3- الزيوت الأساسية: تشكّل زيوت الجزر، والكرفس، والجيرانيوم الأساسية وسيلة فعّالة للتخفيف من حدّة البقع البنيّة، على أن يتمّ خلط بضع نقاط من هذه الزيوت مع ملعقة من زيت الورد وتطبيق المزيج على البقع.

4- خلّ التفاح: يساهم خلّ التفاح في توازن نسبة حموضة البشرة، وهو بذلك يتمتع بفعالية كبيرة في مجال إزالة البقع البنية. يُنصح بخلطه بكمية مماثلة من الماء وبتطبيقه ليلاً على البشرة ثمّ تركه يجفّ قبل شطف البشرة بالماء.

5- الفاكهة: تساعد عدة أنواع من الفاكهة في إزالة البقع البنية كونها غنيّة بالفيتامينات التي تنشّط عملية تجدد الخلايا، ومن أبرزها البابايا، والأناناس، والتفاح. يُنصح بتطبيق هذه الفاكهة على البشرة بشكل قناع لمدة 20 دقيقة ثم شطفها بالماء.

نصائح ضروريّة

• يشكّل ترطيب البشرة ضرورة لتجنّب ظهور بقع بنية جديدة.

• بعد غسل عصير الحامض، ونقيع البقدونس، وأقنعة الفاكهة عن البشرة يُنصح بتدليكها بزيت الأرغان الغنيّ بالفيتامين E مما يساعد على تجددها.

• عند تحضير الوصفات الطبيعية، يُنصح باستعمال خضار وفاكهة عضويّة لتجنّب وصول أي مواد كيميائية إلى سطح البشرة.

• من الضروري اختبار هذه الخلطات على جزء صغير من بشرة اليد قبل تطبيقها على الوجه لتجنّب ظهور أي حساسية من جرّاء استعمالها.