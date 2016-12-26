هكذا تتغير عملية التمثيل الغذائي مع التقدم بالعمر!

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مع التقدم بالعمر تتغير الكثير من الأشياء في أجسامنا وعلى رأسها عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون وتحويلها إلى طاقة، والتي تؤثر بدورها على العديد من الأمور المتعلقة بالصحة.

إليكم فيما يلي تتبع دقيق لعملية التمثيل الغذائي بمختلف المراحل العمرية، وفق ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1- مرحلة العشرينات

في الصغر، تكون عملية التمثيل الغذائي سريعة جداً رغم تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية، فالجسم في مرحلة العشرينات يتميز بقدرته على حرق الدهون والتمتع بمستويات عالية من الطاقة.

2- مرحلة الثلاثينات

أما بحلول الثلاثينات، فتبدأ عملية التمثيل الغذائي في البطء تدريجياً، حالها في ذلك حال العديد من وظائف الجسم، حيث تبطئ عملية الهضم وحرق الطعام، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد لحرق الدهون كممارسة التمارين الرياضية على سبيل المثال.

3- مرحلة الأربعينيات

عند بلوغ العقد الرابع من العمر، تنخفض عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير، كما تنخفض أيضاً مستويات الهرمونات بالجسم حيث تتضاءل فرص الإنجاب بالنسبة للمرأة، وتتراجع الرغبة الجنسية لدى بعض الرجال.

ومع بلوغ الـ45 يبدو واضحاً فقدان العضلات لدى الكثيرين حتى مع المواظبة على ممارسة الرياضة، الأمر الذي يتطلب مجهوداً مضاعفاً للمحافظة عليها.

4- مرحلة الخمسينات

تشتهر هذه المرحلة لدى السيدات بانقطاع الدورة الشهرية وبالتالي ارتفاع فرص كسب الوزن، أما بالنسبة للرجال فاستمرار فقدان العضلات والشعور بالتعب يكون السمة الغالبة، هذا بالإضافة إلى الانخفاض الكبير والملحوظ في عملية التمثيل الغذائي لكلا الجنسين.

لذا ينصح مع التقدم بالعمر بالحرص على تناول البروتينات، الخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية مع المواظبة على ممارسة الرياضة للتمتع بصحة أفضل.