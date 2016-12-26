هكذا يمكنك المحافظة على قوة عضلاتك مع التقدم في العمر

العربية.نت – غادة شكري

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول البروتين عدة مرات على مدار اليوم يمكن أن يكون المفتاح لقوة العضلات مع التقدم في العمر.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة “ديلي ميل”، أن تناول البروتين يرتبط بزيادة قوة العضلات لدى الجنسين خاصة مع الإقبال على سن الشيخوخة.

ويعتقد الباحثون أن تناول البروتين مع كل وجبة رئيسية أي بمعدل 3 مرات يومياً، يعزز #قوة_العضلات مما يجنب كبار السن السقوط المتكرر والذي ينتج عنه الكسور والتي تعد مشكلة كبيرة بهذا العمر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة ماكجيل في مونتريال بتحليل بيانات 827 رجلاً و914 امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 67، و84 سنة على مدار 3 سنوات، وتم تقييم قوة العضلات من خلال قياس قبضة اليد، فضلاً عن قوة الذراع والساق، مع تحديد الحركة من خلال قدرتهم على الوقوف دون مساعدة، وسرعة المشي.

ومن جانبه وبناء على النتائج، أكد ستيفاني شوفالييه المشرف على #الدراسة، أن تناول كمية مناسبة من البروتين 3 مرات يومياً تعد كافية لتحفيز بناء العضلات ومنحها قوة أكبر.

وأكد الباحثون أن تناول بيضة أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني مع وجبتي الإفطار والعشاء، فضلاً عن#البروتين المتوفر في وجبة الغذاء من لحوم أو دجاج، تعتبر كافية تماماً لتوفير البروتين اللازم للمحافظة على قوة العضلات.

وكانت دراسات سابقة أكدت أن الجسم يحتاج إلى 1.2 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من الوزن يومياً، أي أن الشخص الذي يبلغ وزنة 70 كيلوغراما يحتاج إلى تناول 85 غراماً من البروتين يومياً لضمان المحافظة على عضلاته.