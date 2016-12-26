هل الشخير أثناء النوم يؤدي إلى الزهايمر؟

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كشفت دراسة حديثة، أن من يعانون من #الشخير الناتج عن صعوبات #التنفس أثناء النوم بصوت مرتفع، لديهم فرص أكبر للإصابة بمرض #الزهايمر .

وبحسب الدراسة التي أجريت بجامعة نيويورك الأميركية، فإن صعوبة التنفس أثناء #النوم التي تسبب صوت الشخير، يمكنه التسبب في العديد من المشاكل الصحية منها ارتفاع ضغط الدم وفشل عضلة #القلب والسكري والأزمات القلبية، ومؤخرًا اكتشف علماء أميركيون وجود علاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم المسبب للشخير والزهايمر.

وأوضحت الدراسة التي نشرته “ديلي ميل” أنه تم التوصل إلى تلك النتيجة بعد أن إجراء تجارب على 208 شخص تتراوح أعمارهم ما بين الـ50 والـ90، حيث فحص الباحثون السائل النخاعي لهم لاستكشاف نسبة بروتين سام يعرف باسم الأميلويد الذي يسبب ضعف الذاكرة والوظائف الذهنية بشكل عام.

وأوضح العلماء أن صفائح بروتين الأميلويد السام تتكون نتيجة صعوبة التنفس بسبب الشخير الذي يرتبط بدوره بانقطاع النَفَس النومي.

وطمأنت الدراسة الذين يعانون من الشخير، إذ أفاد العلماء بأن العلاجات التي تُستخدم لتهدئة الشخير العالي وزيادة تدفق الأوكسجين قد تكون قادرة على توفير وقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.