هل ترى الكوابيس أثناء نومك؟ 8 أطعمة قد تكون السبب!

العربية.نت – عبير طايل

هل ترى أحلاماً مزعجة أو كوابيس أثناء النوم باستمرار؟ هل سألت نفسك من قبل عن سبب رؤية هذه الأحلام السيئة التي تبقيك طيلة اليوم منزعجاً؟

حسناً.. من المؤكد أنك لم تفكر من قبل أن بعض الأطعمة التي قد تتناولها قبل النوم قد تكون السبب في رؤيتك لتلك الكوابيس! بالطبع، لا يمكن أن نلقي باللوم على الأطعمة وحدها في رؤية الأحلام المزعجة، فهناك مجموعة من العوامل التي قد تتسبب في حدوث الكوابيس، ومنها القلق والتوتر وعادات النوم السيئة والضغوط العصبية والخوف من المستقبل، وغيرها من العوامل التي قد تسبب لنا الأحلام المزعجة.

إلا أنه إذا كنت لا تعاني من أي من تلك العوامل، ومازلت تعاني من الكوابيس المتكررة أثناء نومك.. فهنا يمكن أن نلقي اللوم على بعض من عاداتك الغذائية.

وبحسب تقرير نشره موقع “بولدسكاي”، المعني بالشؤون الصحية، فقد خلص العلماء إلى أن أنواعا معينة من الأطعمة قد تجعلك ترى أحلاماً مزعجة في نومك، ومنها:

1- الأطعمة الحارة:

الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل قد تسبب الأحلام المزعجة والكوابيس، مما ينتج عنه نوما مضطربا، وربما تسبب ارتفاعا في درجة حرارة الجسم في بعض الأحيان، كما أنها قد تؤثر على نشاط المخ أثناء النوم.

2- الكافيين:

إن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الذهاب إلى النوم عادة ما يتسبب في مواجهة صعوبة في الدخول إلى مرحلة النوم، كما أن الكافيين يحفز المخ ويبقيه منتبها مما قد ينتج عنه رؤية أحلام مزعجة.

3- المكرونة:

خلصت بعض الأبحاث إلى أن تناول المكرونة جنباً إلى جنب مع الخبز قد يتسبب في اضطراب في النوم وقد يؤدي إلى رؤية الأحلام المزعجة أيضاً.

4- رقائق البطاطا:

هل تفضل قضاء أمسيتك في مشاهدة فيلم والتهام رقائق البطاطا المقرمشة؟ حسناً.. ربما يكون ذلك هو سبب الأحلام المزعجة التي تراها أثناء النوم، وذلك لأن الأطعمة الدهنية (مثل رقائق البطاطا) تتمتع بسمعة سيئة فيما يخص حدوث الكوابيس إذا ما تم تناولها ليلاً قبل النوم مباشرة.

5- الأيس كريم:

إن تناول كرات الأيس كريم ليلاً من العادات السيئة أيضاً، فتناول السكريات والدهون (وهي من مكونات الأيس كريم) مباشرة قبل النوم يمد جسمك بالطاقة، بينما جسمك يكون في “حالة النوم” أو الخمول. عندها يحدث التداخل، ويعجز المخ عن تصريف تلك الطاقة، فتخرج على الأغلب في صورة كوابيس أو أحلام مزعجة.

6- السكريات:

يتفق علماء النفس على أن الأطعمة السكرية قد تسبب الكوابيس، لذا حاول الابتعاد قدر الإمكان عن تناول قطع الحلوى أو البسكويت أو المخبوزات السكرية قبل الذهاب إلى النوم، وذلك لتفادي رؤية كوابيس مؤرقة أثناء نومك.

7- الصودا:

المشروبات السكرية التي تحتوي على الصودا عادة ما تكون غنية بالإضافات الكيمياوية والصناعية، مما يتسبب برؤية أحلام مزعجة إذا ما تم تناولها قبل النوم.

8- المشروبات الكحولية:

إن المشروبات الكحولية تقضي على النوم الهادئ، كما أنها تتسبب في رؤية الأحلام المرعبة، بل إن بعض الأشخاص قد يرون رؤى غريبة قد تصل إلى حد “الهلوسة” إذا أكثروا من المشروبات الكحولية ووصلوا لدرجة الثمالة.