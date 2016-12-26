هل تظن أن أقرانك لديهم أصدقاء أكثر؟ العلم يجيب

العربية.نت – جمال نازي

إذا شعرت أن أقرانك لديهم #أصدقاء أكثر، فعليك توخي الحذر، حيث كشفت دراسة جديدة أن مجرد الاعتقاد بأن هذا أمر صحيح، ربما يؤثر على سعادتك، وفقاً لما نشرته صحيفة ” #ديلي_ميل ” البريطانية.

وتوصلت الدراسة إلى أن طلاب الجامعات الجدد يعتقدون باستمرار أن أقرانهم لديهم المزيد من الأصدقاء، وأنهم يقضون مزيدا من الوقت لإقامة علاقات اجتماعية تفوق علاقاتهم. وحتى عندما يكون ذلك خاطئا، فإنه مازال يؤثر سلباً على رفاهية الطلاب، وعلى شعورهم بالانتماء.

تضمنت الدراسة، التي أجراها باحثون في #جامعة_كولومبيا_البريطانية وكلية هارفارد للأعمال وكلية هارفارد للطب، جمع بيانات مسح من أكثر من 1000 طالب في جامعة كولومبيا.

ولإجراء هذه الدراسة، سأل الباحثون 1099 من طلاب السنة الأولى بجامعة كولومبيا لاستكمال دراسة استقصائية، حيث سئل الطلاب عن عدد الأصدقاء الذين تعرفوا عليهم، وتقدير عدد #الأصدقاء الذين كان أقرانهم قد أصبحوا صحبة معهم منذ بدء الدراسة في سبتمبر/أيلول.

ووجد الباحثون أن نسبة 48% من الطلاب يعتقدون أن الطلاب الآخرين قد عقدوا صداقات أكثر، بينما اعتقد عكس ذلك 31% من الطلاب.

ثم أجرى الباحثون دراسة استقصائية ثانية تعقبوا فيها 389 طالبا خلال السنة الأولى، ووجدوا أن الطلاب الذين كانوا يعتقدون في بداية العام، أن أقرانهم لديهم أصدقاء أكثر منهم، أفادوا بشعورهم بمستويات أقل من السعادة.

ولكن بعد عدة أشهر، كشف نفس الطلاب الذين كانوا يعتقدون في بداية العام أن أقرانهم لديهم نسبيا أصدقاء أكثر منهم، عن تكوين المزيد من الأصدقاء خلال العام الدراسي.

وتقول مؤلفة الدراسة دكتور أشلي ويلانز، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة #هارفارد: “نعتقد أن الطلاب يتحفزون إلى تكوين المزيد من الصداقات إذا كانوا يعتقدون أن أقرانهم لديهم صديق واحد أو اثنان فقط أكثر منهم”.

وأضافت: “لكن إذا كانوا يشعرون أن الفجوة كبيرة جدا، فإنهم يتخلون عن الفكرة، ويشعرون أنها حتى لا تستحق المحاولة.”

ويمكن لهذه النتائج أن تساعد الجامعات على تطوير مبادرات لدعم انتقال الطلاب إلى الحياة الجامعية. إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان نفس النمط يحدث بين المهاجرين الجدد أو أناس ينتقلون إلى مدينة جديدة أو يبدؤون وظيفة جديدة.

ويقول دكتور تشن: “إن هذه المشاعر والتصورات هي على الأرجح الأقوى عندما يدخل الناس بيئة اجتماعية جديدة لأول مرة، ولكن ربما مر معظمنا بمثل هذه التجربة في مرحلة ما”.