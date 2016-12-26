هواوي تزيح أبل عن المركز الثاني في مبيعات الهواتف

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أطاحت شركة هواوي الصينية منافستها أبل الأميركية من المركز الثاني في ترتيب الشركات المصنعة للهواتف الذكية من حيث المبيعات.وحلت أبل في المركز الثالث خلف هواوي الثانية، في حين تربعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية في المركز الأول.

وحسب إحصاءات شركة “كاونتربوينت ريسيرش” فإن الحصة السوقية لشركة هواوي تجاوزت حصة منافستها أبل في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

ويتوقع أن يكون تبادل المراكز بين أبل وهواوي مؤقتا، حيث من المرجح أن تستعيد أبل مركزها بعد الكشف عن أحدث مجموعة من هواتف آيفون خلال أيام.