هيئة الترفيه تعاقب منظم فعاليات «براق» بالإيقاف وغرامة 100 ألف لسماحه برقص الطفلة

صحيفة الجزيرة:

قالت الهيئة العامة للترفيه إن ما أُثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول رقص طفلة من جنسية عربية، تبلغ من العمر 12 عامًا، في إحدى الفعاليات المرخصة من قِبلها بمدينة الرياض، كان محل البحث والتحقيق من الهيئة فور حصول هذا التجاوز، والذي أتى نتيجةً لمخالفة صريحة من منظم الفعالية لبنود الرخصة الممنوحة له، حيث قام المنظم بتغيير الفقرة، وعرض فقرة أخرى دون أي إذن أو موافقة من الهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه أنها اتخذت إجراءات العقوبة اللازمة على المنظم نظير مخالفته الصريحة بنود الرخصة المتفق عليها، والمتضمنة وقف التعامل التام مع المؤسسة المنظِّمة، وتغريمها 100 ألف ريال.وبينت الهيئة العامة للترفيه أهمية التزام منظمي الفعاليات باشتراطات الرخص الممنوحة لهم، وعدم التغيير في محتوى أي فعالية دون العودة إلى الهيئة، والحصول على إذن كتابي بذلك، مؤكدةً حرصها ومتابعتها لأي مخالفة كانت للأنظمة والتعليمات من قِبل المنظمين أو غيرهم.