وزارة الداخلية توصي ببرامج للحد من الجرائم الإلكترونية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلمية أمس الأول, ورشة عمل بعنوان (الجرائم الإلكترونية), وذلك في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.وهدفت الورشة التي أعدها كلاً من الدكتور محمد بن عميرة وعبدالعزيز الناصر, إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد على إعداد برامج علمية وأمنية متكاملة للحد من نوعية هذه الجرائم.

وتم افتتاح الورشة من قبل مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة الدكتور ذعار بن محيا، بحضور ومشاركة العديد من القطاعات المعنية بموضوع الورشة ممثلة في (وزارة العدل، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز المعلومات الوطني، والأمن العام، والإدارة العامة لتحريات المالية، وكالة الوزارة للشؤون الحقوق).

كما شارك في الورشة العديد من الأساتذة والباحثين، ومديرو الإدارات بالمركز، وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات العملية التي يؤمل أن تسهم في مكافحة مثل هذه الجرائم.