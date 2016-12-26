وزير التعليم: ساعة النشاط المقررة في المدارس هي مساحة حرة للمعلم

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن وزارته وهي تشارك العالم في اليوم العالمي للمعلم تحت عنوان حرية التدريس، والتمكين أتاحت لجميع معلمي ومعلمات المملكة مساحة حرة للمعلم من خلال إقرارها ساعة النشاط المطبقة هذا العام ولأول مره في المدارس.وقال العيسى: ” تركنا مساحة واسعة للمعلمين ولإدارة المدارس في تنفيذ هذه الأنشطة والبحث عما يفيد ويناسب الطلاب والبيئة التعليمية ولكي تستفيد من الخبرات الموجودة في المدارس، وهي باعتقادي مساحة جيدة وكافيه يستطيع معها المعلم تقديم ما لديه من إبداعات تفيد طلابه” .