وزير خارجية البحرين في ضيافة خادمته
«عكاظ» (جدة)
نوه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي نشرها وزير الخارجية البحريني خالد بن محمد آل خليفة، التي التقطها برفقة مدبرة بيته ليلى، وهو في ضيافتها بمنزلها في كوراما كيرالا بالهند.
ونشر وزير الخارجية البحريني على حسابه في «انستغرام» أمس (الإثنين) الصورة التي التقطها مع مدبرة بيته عند زيارته لمنزلها في الهند وأرفقها بتعليق كتب فيه: «اليوم زرنا ليلى التي شاركت حياتها معنا في البحرين لمدة 21 عاما مع الحب والصدق والولاء في منزلها في كوراما ولاية كيرالا بالهند». وقد حظيت الصور بالعديد من التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الذين أشادوا بتواضع وزير الخارجية البحريني.