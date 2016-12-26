وظيفة شاغرة في “ناسا”: حارس للأرض براتب 187 ألف دولار

لندن – العربية نت

فاجأت #وكالة_الفضاء الأميركية العالم بإعلانها عن وظيفة شاغرة لديها هي “ضابط لحماية كوكب الأرض، وخصصت راتباً سنوياً لهذه #الوظيفة الغريبة مقداره 187 ألف دولار أميركي سنوياً، أي 15.5 ألف دولار شهرياً، على أن مدة العقد هي 3 إلى 5 سنوات فقط.

وبحسب الإعلان الذي أثار الانتباه والاستغراب فإن المهام الوظيفية لمن سيقع عليه الاختيار لشغل هذه الوظيفة ستتمثل في “العمل بجد من أجل ضمان أن لا تكون الملوثات التي ينتجها البشر على #كوكب_الأرض معيقة للسفر من وإلى الكواكب الأخرى مستقبلا”.

وتقول جريدة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت تقريراً مفصلا عن الوظيفة إنه يوجد حالياً شخص في العالم يشغلان منصب “ضابط حماية للأرض” أو “حارس لكوكب الأرض”، وإن وكالة “ناسا” تطلب موظفاً جديداً سينضم إليه.

وأعلنت “ناسا” أنها تستقبل طلبات الراغبين بشغل هذه الوظيفة حتى يوم الرابع عشر من آب/ أغسطس الحالي، على أن #الراتب السنوي يصل إلى 187 ألف دولار سنوياً في حده الأعلى.

وأورد تقرير لموقع “بزنس إنسايدر” معلومات مفادها أنه يوجد في #العالم حتى هذه اللحظة شخص واحد يشغل وظيفة “حارس لكوكب الأرض” وهو السيدة كاثرين كونلي والتي تعمل لدى “ناسا” بهذه الوظيفة منذ العام 2014.

وبحسب الوكالة الأميركية فإن العقد ستكون مدته محددة في 3 سنوات فقط، وقد يتم التجديد لعامين إضافيين إذا اقتضت الحاجة ذلك، وهو الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الحاجة لحماية كوكب الأرض ستنقضي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتقول الوكالة إن الهدف من هذه الوظيفة الحد من #التلوث غير المتعمد الذي يقوم به الناس، إضافة إلى ضمان تجنيب الكرة الأرضية للتلوث العضوي والتلوث البيولوجي.