وفاة راكب على متن طائرة إماراتية متوجهة من دبي إلى ميونخ في ألمانيا

صحيفة الجزيرة أون لاين:

توفي راكب على متن طائرة تابعة لشركة (طيران الإمارات) خلال إقلاع الطائرة من دبي إلى مدينة ميونخ الألمانية.وذكر تقرير لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، فإن المتوفى كان فتاة تبلغ من العمر سبعة أعوام.

وأفاد المتحدث باسم الشركة اليوم بأن الطائرة اضطرت إلى الهبوط أمس الثلاثاء في الكويت بسبب الحالة الصحية الطارئة للراكب، مضيفاً أنه تم تقديم الرعاية الطبية للراكب عقب هبوط الطائرة على الفور، إلا أن أحد أطباء الطوارئ أكد وفاته. وواصلت الطائرة رحلتها بعد ذلك إلى مدينة ميونخ.