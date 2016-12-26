وفاة صاحب أطول إقامة في الفضاء عن 87 عاماً

العربية نت – واشنطن – فرانس برس

توفي جون يانغ، أحد رواد برنامج الفضاء الأميركي مع 6 مهام في الفضاء الخارجي وهبوط على سطح القمر عن 87 عاما، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وقد توفي يانغ مساء الجمعة جراء مضاعفات التهاب رئوي حاد. وكان يقيم في إحدى ضواحي هيوستن (تكساس جنوب الولايات المتحدة) قرب مركز ناسا الفضائي.

وقالت #ناسا في بيان “فقدت الناسا والعالم رائدا” في مجاله.

وكان جون يانغ رائد الفضاء الوحيد الذي شارك في برامج “جيميناي” و”أبولو” ومشاريع المكوكات الأميركية. وكان أول شخص يقوم بست مهام في الفضاء الخارجي وحمل لفترة الرقم القياسي لأطول إقامة في الفضاء.

وكان يانغ طيار تجارب في البحرية الأميركية، حيث سجل أسرع عملية صعود من الأرض بواسطة طائرة “إف-4 فانتوم 2” قبل أن ينضم إلى ناسا.

وشارك يانغ بعد ذلك في مهمة “جيميناي 3” (1965) و قاد مهمة “جيميناي 10” (1966) وحلق في المدار حول القمر ضمن مهمة “ابولو 10” (1969) وحط مع “ابولو 16” على القمر العام 1962. وقاد كذلك أول مهمة لمكوك فضائي أميركي العام 1981.

وهو مهندس طيران في الأساس، وانضم بعد ذلك إلى إدارة الناسا، وكان مكلفا خصوصا اختيار رواد الفضاء للمكوكات الأميركية. وفي سيرته الذاتية كشف أنه يشعر بالمسؤولية لحادثي المكوكين “تشالنجر” (1986) و”كولومبيا” (2003). وقد تقاعد العام 2004.