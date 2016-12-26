وفاة فريق كرة قدم غرقاً
عكاظ – وكالات (كمبالا)
توفي 30 شخصاً وإدارياً من لاعبي فريق كرة قدم في أوغنداً غرقاً، بعد انقلاب قارب يقلهم في بحيرة ألبرت في رحلة لهم من قرية كاويباندا في إقليم بوليسا إلى إقليم هويما غربي أوغندا للمشاركة في مباراة ودية بسبب أعياد رأس السنة في البلاد، وتسببت مجموعة من مشجعيه، الذين صعدوا إلى المركب، في الحادثة، بعد أن تكدس 45 شخصاً منهم في جانب واحد من القارب، وكانوا يرقصون.
وقد أعلنت الشرطة المحلية أنها تمكنت بمساعدة صيادين من إنقاذ 15 شخصا كانوا على متن القارب ذاته وقت انقلابه.