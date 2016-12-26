وفاة مواطن غرقاً داخل سيارته في بركة مياه شرق طريف

صحيفة الجزيرة أون لاين:

لقي مواطن مصرعه غرقًا بداخل سيارته الجيب بعد سقوطه في بركة مياه بمنطقة برية قرب منطقة حزم الجلاميد شرق محافظة طريف.وأوضح المتحدث الأمني في شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي أن شرطة حزم الجلاميد تلقت بلاغاً في اتصال هاتفي من الهلال الأحمر عن نقلهم لمواطن متوفي غرقاً، وأنهم متجهين به لمستشفى عرعر المركزي وبالتنسيق مع مركز شرطة الخالدية.

وأضاف أنه تم البدء باتخاذ الإجراءات الاستدلالية التي من خلالها تبين أن مواطن في نهاية العقد الثالث من عمره توفي غرقاً في بركة ماء شمال حزم الجلاميد بمسافة 30 كيلومتر، وقد تمكن شقيقه من انتشاله من البركة بعد أن استخدم سيارة من نوع (جيب) قام بإنزالها إلى البركة قبل أن يقوم مركز الدفاع المدني بإخراجها في وقت لاحق.