ولادة طفل وزنه 6.4 كيلو جرام في كولومبيا

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ولد طفل ضخم يزن 6.4 كيلو جرام (14.1 رطل) لأبوين من كولومبيا بشمال غرب أمريكا الجنوبية.واضطر والدا الطفل إسحاق ديفيد جويرا، وهم من إدارة ماجدالينا بشمال كولومبيا، إلى شراء حفاضات وملابس جديدة له لأن الملابس التي تم شراؤها انتظارا لقدومه هذا الأسبوع كانت ضيقة للغاية.

ويرتدي إسحاق حاليا حفاضات مناسبة للأطفال في سن خمسة شهور.

وأعربت الأم عن اندهاشها وسعادتها الشديدة في نفس الوقت لحجم الطفل، رغم توقعها بكبر حجمه من خلال أشعة الموجات فوق الصوتية.

وذكرت طبيبة النساء، وفقا لصحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية، أن إسحاق ولد في عملية قيصرية تمت بدون تعقيدات ويتمتع بصحة جيدة للغاية.