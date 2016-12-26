1.5 مليون دولار لمن يقتل ممثلة هندية شهيرة

دبي- العربية.نت

في خبر غريب وصادم، عرض سياسي مبلغاً ضخماً مقابل قتل ممثلة هندية. وفي التفاصيل بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، فقد عرض عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم، 100 مليون روبية (1.5 مليون دولار)، الأحد، مكافأة لكل من يقتل الممثلة الرئيسية ومخرج فيلم “بادمافاتي” الذي سيعرض في صالات السينما مطلع ديسمبر، لأنه يحكي عن علاقة بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم.

وأعلن سوراج بال أمو، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية هاريانا شمال الهند، تلك المكافأة مقابل حياة الممثلة ديبيكا بادوكون، والمخرج سانجاي ليلا بهانسالي. وقد دفع هذا التهديد الخطير تأجيل عرض الفيلم.

يذكر أن قصة الفيلم مستوحاة من قصيدة قديمة تعود إلى القرن السادس عشر، وتدور حول ملكة راجبوت قتلت نفسها لكيلا تتعرض لأسر سلطان دلهي.