10 أطعمة تساعدك على حرق الدهون

صحيفة الجزيرة أون لاين:

بعيدا عن الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، ذكر موقع طبي أمريكي بعض الأطعمة الصحية التي تساعد على حرق الدهون وبالتالي من الممكن أن تنقص الوزن دون ضرر أو الحاجة إلى نظام تخسيس وهي:

1. اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج واللحوم وخصوصا المأكولات البحرية مثل الأسماك.

2. منتجات الألبان قليلة الدسم الغنية بالكالسيوم وفيتامين د التي تحافظ على صحة الجسم وبناء العضلات الأساسية اللازمة للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي.

3. الشاي الأخضر له خصائص هائلة في إنقاص الوزن نظرا لاحتوائه على بعض الفيتامينات والعناصر التي تساعد على حرق الدهون.

4. التفاح من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين فضلا عن ذلك لها فوائد مذهلة في حرق الدهون.

5. العدس يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على إنقاص الوزن والتخلص من السمنة.

6. الفلفل الحار يساعد على حرق الدهون بطريقة صحية.

7. الطماطم تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية التي تعمل على إنقاص الوزن كما أنها تحتوي على ألياف ومواد مضادة للأكسدة.

8. بعض التوابل مثل الكركم والفلفل الأسود يمكن أن تساعد في حرق السعرات الحرارية وتفتيتها.

9. القرفة تساعد على فقدان الوزن والتخلص من الدهون.

10. الكمثري تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات التي تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.