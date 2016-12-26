10 فوائد صحية مذهلة لشرب الماء الساخن

صحيفة الجزيرة أون لاين:

الماء يعد من أكثر المشروبات المهمة جدًا للجسم، حيث أثبت العلماء أن شرب الماء الساخن تحديدًا له فوائد كبيرة وذلك بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وفيما يلي أهم 10 فوائد لتناول الماء الساخن:

1- يعمل على تخفيف الوزن.

2- علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

3- التقليص من تشنجات الحيض.

4- إزالة السموم من الجسم.

5- منع الشيخوخة المبكرة.

6- منع حب الشباب والبثور.

7- الحفاظ على حيوية الشعر.

8- يمنع قشرة الشعر.

9- تحسين عمل الدورة الدموية.

10- تفيد الجهاز الهضمي.